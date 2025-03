Torino-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 15 marzo con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 29ª giornata di campionato in Serie A, la decima nel girone di ritorno. Dopo il pareggio per 2-2 a Parma, i granata si presentano a questa sfida all'undicesimo posto in classifica con 35 punti, 13 in più dei toscani terzultimi fermi a quota 22 dopo la sconfitta di misura in casa con la Roma.Allo Stadio Olimpico Grande Torino arbitra Chiffi, assistito da Berti e Mokhtar con Scatena quarto uomo, Marini e Di Bello al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Coco da una parte, Cacace e Gyasi dall'altra. Nel prossimo turno dopo la sosta per le nazionali entrambe le squadre giocano in trasferta: l'Empoli nell'anticipo a Como, il Torino nel posticipo sul campo della Lazio.

Partita: Torino-Empoli.Data: sabato 15 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale tv: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.Streaming: DAZN, Sky Go, NOW.(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

(3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa.- Vanoli recupera Sanabria, in ballottaggio con Adams. Sempre fuori Ilkhan, Njie, Savva, Schuurs e Zapata. D'Aversa è alle prese con un'emergenza infortuni: Maleh, Ismajli, Viti, Anjorin, Fazzini, Haas, Zurkowski e Solbakken oltre agli ex di turno Sazonov e Pellegri.- Torino-Empoli viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

- Torino-Empoli è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- La telecronaca di Torino-Empoli è affidata ad Alberto Santi con commento tecnico di Fabio Bazzani su Dazn, su Sky in attesa di comunicazioni ufficiali.