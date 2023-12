Torino-Empoli è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A. Arbitra Marinelli, assistito da Bercigli e Cavallina con Ghersini quarto uomo, Marini e Di Martino al Var. Calciomercato.com analizza in tempo reale tutti i principali episodi da moviola.



10' - Sanabria va in rete con una spettacolare rovesciata, ma il gol viene giustamente annullato per una posizione di fuorigioco di Vlasic, autore del cross.