Torino-Empoli, le pagelle di CM: Vlasic decisivo, Elmas spento. Marianucci distratto

: attento in uscita e quando gli stessi compagni lo mettono in difficoltà. Sbaglia solo una volta su un calcio d’angolo ma viene graziato. Per il resto fa la consueta ordinaria amministrazioneGyasi lo mette in difficoltà, è sacrificato in un ruolo non suo e si vede. Inevitabile il cambiomeglio in attacco che in difesa. Sfiora un goal, un altro lo mette a segno ma in offside, buon impatto)rischia subito con un passaggio all’indietro un po’ azzardato. Da lì in avanti la sua gara migliora. Nel finale accusa un problema muscolare

meglio del suo partner difensivo. Sfiora una rete da calcio piazzato, è in ripresa dopo un momento no. Sale di rendimento nel finale, quando più servivasi fa vedere in attacco, soffre un po’ in difesa. È sempre pericoloso sui calci piazzati, crea tanto ed è già un leader della squadra. Ottima aggiunta dal mercato invernale: valvola di sfogo per i suoi compagni che, quando si trovano in difficoltà, si affidano alla sua sapiente regia. Merita palcoscenici e obiettivi da inseguire ancora più importanti: gara sfortunata la sua, caratterizzata da diversi contrasti e colpi che l’hanno condizionata. Lui comunque si sbatte, si sacrifica anche in ruoli non suoi e, quando può, prova anche a infastidire Silvestri. Da apprezzare il coraggio più che le giocate (63’entra nel finale ma è palese che la sua forma fisica, dopo il problema fisico, lo condizioni e non poco)

impalpabile nel primo tempo. È avulso dal gioco e tocca pochissimi palloni. Migliora nel secondo tempo dove si segnala per una bella serpentina. Netto passo indietro comunque dopo le prime uscite più che positive in granata (83'sv): solita prestanza fisica che però stasera sfrutta più in mezzo al campo che in zona offensiva. Prestazione solida e poco altro, ora per lui la Nazionalegioca esterno in assenza di Lazaro. Quando si mette in moto lui il Toro cambia passo. A 20’ dalla fine s’inventa un goal beneficiando di una corta respinta della difesa avversaria. Riconquista palla, la difende, spazza via Marianucci e piazza il colpo da 3 punti

fa più da rifinitore che da riferimento offensivo. Gioca tanto spalle alla porta, non la sua caratteristica principale. Che sia 10 o 9 resta fondamentale per i granatameglio il risultato che la prestazione. La sua squadra incassa altri tre punti ma di certo non brilla. Da gennaio in avanti però i granata hanno innescato un’altra marcia e ora raccolgono i fruttipoco impegnato, non può nulla su Vlasic.volenteroso in attacco ma paga la poca qualità. Si divora un gol che sembrava già fatto (76’ Kovalenko sv)

torna e la difesa dei toscani sembra subito di tutt’altra pasta. I problemi fisici sono alle spalle, servirà come il pane nel rush finaletroppo leggero nell’occasione della rete quando si fa uccellare da Vlasic. Le voci di mercato potrebbero averlo distrattobuona occasione al 20’, corre per tre e fornisce la solita prova generosa. Per D’Aversa è imprescindibile. Certo, si divora un gol e sull’azione seguente l’Empoli subisce una rete pesantissimalotta e fa il suo. Precaria la sua regia, si sente l’assenza prolungata di Anjorin (85’sv)

copia e incolla con Henderson. Dal capitano serve di più, magari qualche sortita offensiva per una squadra che fa troppa fatica a segnareil solito motorino sulla fascia, i soliti cross precisi. Nessuno però li trasforma in orosi vede poco. Fa lavoro sporco, difende il pallone, lotta. L’Empoli aveva bisogno della sua classe, delle sue giocate e non le ha avute stasera (: D’Aversa gli chiede un goal che manca da tanto. Non arriva. Perde qualche duello di troppo con Coco e Maripan)grande forza fisica, tante corse ma poche giocate di qualità per un giocatore offensivo quale è diventato negli ultimi mesi. Può fare di più

è in palla, guizzante, lotta e fa a spallate coi marcatori granata. Quando si libera poi mette in porta Gyasi che spreca. Il migliore dei suoi.la sua squadra, stasera, non demerita. Per buona parte della gara gioca anche meglio del Torino ma nel finale, come spesso accade, soccombe. I numeri sono impietosi: così non va, serve cambiare qualcosa e invertire la marcia