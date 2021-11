Per la 15esima giornata di Serie A il Torino ospita l'Empoli, le due squadre arrivano alla sfida con umori opposti: i granata di Juric sono reduci dall'ennesima sconfitta per 1-0 in casa della Roma, la squadra di Andreazzoli invece ha vinto in rimonta il derby toscano con la Fiorentina.



LE ULTIME - Il Toro fa i conti con gli infortuni di Belotti e Djidji, quest'ultimo in bilico come Buongiorno e Singo usciti acciaccati dall'Olimpico e Verdi, che deve recuperare dal problema muscolare. E allora Juric pensa a qualche cambio: certo Zima dal 1' in difesa, può esserci spazio anche per Izzo. Doppio ballottaggio sulla trequarti: Linetty e Pjaca insidiano Brekalo e Praet. L'Empoli perde invece solo Zurkowski, con uno tra Stulac e Bandinelli pronto a prendere il suo posto in un undici che per il resto va verso alla conferma rispetto alla partita con la Viola. Cutrone più di Bajrami, si giocano una maglia Luperto e Viti.



PROBABILI FORMAZIONI



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Izzo; Aina, Pobega, Lukic, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Stulac, Ricci, Henderson; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone.