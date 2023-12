Il Torino torna tra le mura amiche dopo il brillante 3-0 all'Atalanta e il solido 0-0 a Frosinone e vuole salire ancora in classifica: avversario di serata all'Olimpico Grande Torino è l'Empoli di Andreazzoli, in cerca di punti-salvezza. Juric è orientato a confermare le due punte Zapata-Sanabria supportate da Vlasic, di fronte l'attacco giovane dei toscani orfano dell'infortunato Caputo e di un Baldanzi ancora non al top.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli



DOVE VEDERLA



La gara sarà visibile su Sky, Now e Dazn, con i relativi servizi streaming.