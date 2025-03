Getty Images

: si scende in campo il. I granata sono a metà classifica (all'undicesimo posto), i toscani invece sono in piena lotta per non retrocedere, terzultimi, e con un ruolino di marcia horror: non vincono da 13 turni nei quali hanno pareggiato 3 volte e perso 10. Vanoli non recuperache si accomoda in tribuna. Confermatie i tre nuovi acquisti che stanno facendo bene con la nuova maglia –. Emergenza infortuni per: fuori Maleh, Viti, Anjorin, Fazzini, Haas, Zurkowski, Solbakken, Sazonov e Pellegri.

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Gineitis; Elmas, Casadei, Vlasic; Adams.VanoliSilvestri; Sambia, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé.. D'Aversa