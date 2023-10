Arrivano buone notizie per Ivan Juric: la TAC a cui si è sottoposto questa mattina Nikola Vlasic ha dato esito negativo, il trequartista ha così potuto tornare ad allenarsi con i compagni già dal pomeriggio.



Vlasic sarà quindi a disposizione di Juric per la partita che il Torino giocherà giovedì sera contro il Frosinone, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.