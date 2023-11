Il gesto più PUNK degli ultimi anni #Juric pic.twitter.com/1P2MS55ksB — Alessandro Marcato (@marcato82) November 7, 2023

tra il tecnico del, eper un faccia a faccia nel centro sportivoal termine della vittoriosa partita con il Sassuolo, che Juric ha vissuto in tribuna poiché era squalificato. Lunedì sera Juric era stato inquadrato dalle telecamere mentre dalle tribune faceva il gestaccio rivolto alla curva. Oggi, come riporta l'Ansa,. Il contratto del croato rimane in scadenza a giugno 2024.