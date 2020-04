Iago Falque nella prossima stagione, con ogni probabilità, sarà di nuovo un giocatore del Torino. Lo spagnolo, attualmente in prestito al Genoa, ha parlato del suo possibile futuro in granata anche in un'intervista rilasciata ad As: "​Se parliamo del futuro, ovviamente, devo pensare a Torino, ho ancora un contratto con loro".



Se Falque tornerà al Torino è perché Longo lo considera un giocatore molto importante, un titolare nel nuovo progetto della squadra. Insieme ad Andrea Belotti e Simone Verdi dovrebbe comporre il tridente offensivo del futuro.