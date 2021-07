Dopo essere rientrato dal prestito al Benevento, Iago Falque si è aggregato al Torino di Ivan Juric. Difficilmente però lo spagnolo resterà in granata: per lui è più probabile una cessione, magari a titolo definitivo.



Nel frattempo Falque sta lavorando per recuperare al meglio da un vecchio infortunio che, per tutta la durata del ritiro a Santa Cristina Valgardena, non gli ha mai permesso di allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra. E proprio a causa dell'infortunio non è stato neanche convocato per l'amichevole contro il Rennes.