Contro l'Atalanta ancora una volta Walter Mazzarri sarà costretto a fare a meno di uno dei suoi titolarissimi: Iago Falque. Il fantasista spagnolo, assente anche domenica nella partita persa 3-1 contro il Napoli, aveva accusato un problema muscolare in Udinese-Torino, problema dal quale non ha ancora recuperato.



A Bergamo Walter Mazzarri non dovrebbe sostituire il suo numero 14 con Simone Zaza, come fatto contro il Napoli, ma come modulo di partenza potrebbe optare per un 3-5-1-1 con Roberto Soriano alle spalle dell'unica punta Andrea Belotti.