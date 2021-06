Dopo aver trascorso l'ultimo anno e mezzo lutano dal Torino, prima in prestito al Genoa poi al Benevento, Iago Falque potrebbe ora tornare ad avere un ruolo di primo piano nella società granata. Lo spagnolo, infatti, è uno dei giocatori che Ivan Juric vuole valutare in ritiro.



Il tecnico croato sa che le qualità tecniche di Falque potrebbe rivelarsi importante, lo spagnolo inoltre per caratteristiche potrebbe essere un rinforzo ideale per il 3-4-2-1 di Juric.