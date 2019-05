Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica contro il Sassuolo: Iago Falque dovrebbe essere a completa disposizione. L'attaccante spagnolo si era infortunato durante Fiorentina-Torino, dopo aver saltato le successive partite era tornato in panchina per la gara contro il Milan prima di fermarsi nuovamente alla vigilia del derby.



Ora Mazzarri potrebbe averlo a disposizione per domenica: quello di Falque per il Torino sarebbe un recupero fondamentale per la volata finale in campionato.