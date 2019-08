L'infortunio alla caviglia occorso a Iago Falque durante Torino-Debrecen sembra essere più serio del previsto: l'attaccante spagnolo non ha ancora recuperato e non solo salterà la trasferta in casa dello Shakhtyor Soligorsk ma, con ogni probabilità, non sarà a disposizione di Walter Mazzarri nemmeno per i playoff di Europa League contro il Wolverhampton.



Le condizioni di Iago Falque vengono monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico granata.