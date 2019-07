Dopo essere stato tra i protagonisti della partita d'andata contro il Debrecen, Iago Falque non lo sarà di quella in Ungheria valida per il ritorno: l'attaccante del Torino è infatti costretto ad almeno due settimane di stop a causa della ​lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra subita proprio nel match di Europa League.



Fra quindici giorni l'attaccante spagnolo si sottoporrà a nuovi esami, nel frattempo quel che è certo è che, oltre che il match di ritorno contro il Debrecen, anche l'eventuale gara d'andata del terzo turno preliminare di Europa League.