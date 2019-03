Così come una settimana fa contro il Frosinone, anche contro il Bologna Iago Falque potrebbe essere la carta da utilizzare a partita in corso se, per il Torino, la strada non dovesse mettersi in discesa già nel primo tempo.



Walter Mazzarri, infatti, sembra orientato a confermare il 3-5-2 con la coppia composta da Andrea Belotti e Simone Zaza in attacco. Il Gallo ha segnato tre gol nelle ultime due partite e vuole rispondere alla non convocazione del ct Roberto Mancini con una bella prestazione e magari altre reti. Zaza è invece in crescita e arriva da due buone prove, con anche un gol, contro il Bologna e il Frosinone.