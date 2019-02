Andrea Belotti in fase realizzativa non sta segnando con la continuità che ci si aspettava, nonostante ciò le sue prestazioni sono quasi sempre più che sufficienti. Non a caso, se c'è un attaccante che è sicuro del posto da titolare, anche in vista della partita di domenica contro il Napoli, quello è proprio il Gallo.



Ma chi affiancherà Belotti nell'attacco del Torino al San Paolo? Un interrogativo, questo, che non ha ancora risposta. Sia Iago Falque che Simone Zaza non stanno attraverso un buon momento di forma ma, al momento, ad essere in vantaggio per una maglia da titolare sembra essere lo spagnolo.