Tra i calciatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione ci sono anche i due esterni della Spal Mohamed Fares e Gabriel Strefezza: due giocatori che il direttore sportivo Davide Vagnati conosce molto bene avendoli lui stesso portati a Ferrara.



La trattativa però al momento è bloccato, questo perché la Spal non ha ancora trovato il sostituto proprio di Vagnati nel ruolo di ds: non appena il vuoto nell'organigramma societario verrà colmato, il Torino potrà accelerare sia per Fares che per Strefezza.