Il Torino, in questa finestra di mercato, sta lavorando agli acquisti senza dimenticare però le cessioni. Uno dei nomi in partenza dal club granata è sicuramente il difensore classe ’99 Alessandro Fiordaliso.



Il giovane dopo un anno positivo in prestito al Venezia, nel quale ha totalizzato 26 presenze, è pronto ad una nuova avventura in cadetteria. Secondo Tuttob.com infatti la Cremonese avrebbe chiuso nella giornata di oggi la trattativa per acquisire il giocatore a titolo definitivo, proponendogli un contratto triennale.