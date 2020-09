Le possibilità che Gian Marco Ferrari possa vestire la maglia della Sampdoria sono sempre di meno: le richieste del Sassuolo per il cartellino del difensore sono ritenute troppo alte dal Torino. Ma questo non è l'unico motivo per cui la pista per il centrale neroverde si sta raffreddando.



L'Olympique Lione ha infatti aperto uno spiraglio alla cessione di Joachim Andersen, che resta l'obiettivo numero uno per rinforzare la retroguardia di Marco Giampaolo: gli sforzi del direttore tecnico Davide Vagnati sono ora tutti orientati nel cercare di portare sotto la Mole il calciatore danese.