Si fa sempre più in salita la strada che porta Gian Marco Ferrari verso il Torino, il Sassuolo ha infatti respinto l'offerta presentata dalla società granata di circa 8 milioni di euro.



“Per Ferrari dal Torino non è mai arrivata nessuna richiesta se non dal procuratore, con un’offerta non accettabile per quello che è il suo valore. Non l’abbiamo presa minimamente in considerazione" ha spiegato l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Sky.