La vicenda Lazio-Torino non è ancora conclusa: dopo la sentenza della Corte d'Appello, che ha respinto la richiesta per il 3-0 a tavolino della società biancoceleste, Claudio Lotito è pronto a fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.



In casa Torino non c'è però preoccupazione ma c'è la certezza che, prima o poi, la partita contro la formazione biancoceleste si giocherà. Il Collegio di Garanzia del Coni, d'altronde, si era già espresso a favore della ripetizione di Juventus-Napoli, ribaltando in quel caso le decisioni del Giudice sportivo e della Corte d'Appello.