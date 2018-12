La partita di domani sera contro il SudTirol sarà l'occasione per Walter Mazzarri per far giocare quei giocatori che fino a questo momento hanno avuto meno spazio, tra questi c'è anche il difensore brasiliano Gleison Bremer che, in campionato, vanta una sola presenza nei minuti finali di Torino-Roma.



Bremer sarà titolare e giocherà nella posizione di centrale di destra della difesa a tre, il ruolo che solitamente è occupato da Armando Izzo. A completare la retroguardia granata saranno Lyanco e Emiliano Moretti.