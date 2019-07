Le strade di Torino e Fiorentina in questa fase di mercato si stanno incrociando. Sia i granata che i viola sono alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e hanno un obiettivo in comune: Andrea Petagna.



L'ottima stagione disputata con la maglia della Spal ha rilanciato il centravanti che è tornato ad essere un importante uomo-mercato. Tra il Torino e la Fiorentina, al momento, sembra essere la squadra viola quella in vantaggio per arrivare a Petagna. Ma le trattative non sono ancora concluse.