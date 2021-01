Ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex centrocampista sia del Torino che della Fiorentina, Sandro Cois, ha parlato della partita di venerdì tra granata e viola: "​Punto importantissimo per la Fiorentina, soprattutto per come si era messa la partita. Per il Torino invece è un'occasione persa, poteva approfittare per fare un salto in classifica".



Cois ha poi parlato anche degli episodi arbitrali e della testata di Milenkovic a Belotti che ha portato all'espulsione del difensore viola: "Sicuramente non mi è piaciuta la direzione di Di Bello: il rigore non dato su Lukic, l'espulsione di Milenkovic, la sceneggiata di Belotti. Eviterei atteggiamenti del genere e punirei il gesto del capitano del Torino. Ma non avrei dubbi nel rinnovargli il contratto, è fondamentale per il Torino".