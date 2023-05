Torino-Fiorentina (domenica 21 maggio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Juric deve fare a meno degli indisponibili Miranchuk, Radonjic e Sanabria in attacco. Dall'altra parte Italiano non può contare sull'ex di turno Sirigu (infortunato) oltre allo squalificato Bonaventura.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Pellegri.



FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Barak, Mandragora, Castrovilli; Kouamé, Jovic, Saponara.