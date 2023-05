Il Torino ospita la Fiorentina nella 36esima giornata di Serie A, in un match che vede appaiate le due squadre a quota 49 punti, con l'obiettivo, in caso di vittoria, di raggiungere il Monza all'ottavo posto della classifica. Per i granata di Ivan Juric, che arrivano da un buon momento con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate, si tratterebbe di un successo di prestigio che consentirebbe di guadagnare posizioni nella parte sinistra della classifica. Discorso diverso invece per i viola di Vincenzo Italiano, per i quali in questo momento il campionato è in secondo piano, rispetto alla finale di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter e alla finale di Conference League del 7 giugno contro il West Ham. Per quanto riguarda i precedenti, il bilancio dei match in casa del Torino è il seguente: su un totale di 73 partite, 40 sono state le vittorie del Torino, 20 le vittorie della Fiorentina e 13 i pareggi. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Massimi, con La Penna al Var, diretta TV su Dazn.



Di seguito le formazioni ufficiali:



TORINO – Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Sanabria.



FIORENTINA – Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Sottil, Barak, Saponara; Kouamé.