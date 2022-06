La Fiorentina nelle scorse settimane aveva chiesto informazioni al Torino per Vanja Milinkovic-Savic, ora il Torino ha invece fatto un sondaggio per Bartlomiej Drągowski. C'è quindi la possibilità di uno scambio tra le due società? In realtà questa è un'ipotesi difficilmente percorribile.



Più probabilmente le due trattative proseguiranno separatamente e l'esito dell'una non dipenderà dall'altra.