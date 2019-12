Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia. Dopo il riscaldamento l’allenatore Walter Mazzarri ha alternato esercitazioni tecniche ad un lavoro sulla parte atletica. Per quanto concerne il bollettino medico, previsti per domani mattina nuovi esami strumentali per Cristian Ansaldi, uscito anzitempo nella partita contro la Spal, mentre Iago Falque completerà nei prossimi giorni in Spagna la ripresa atletica per il rientro in gruppo. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario un’altra sessione massimamente dedicata alla parte atletica.