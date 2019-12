Il Torino è tornato a chiedere informazioni per Seko Fofana. Non è la prima volta che la società granata si muove per il centrocampista dell'Udinese che, anzi, era stato seguito ancor prima che nel 2016 arrivasse in Friuli, quando ancora milita nelle fila del Manchester City.



Nella sessione invernale del calciomercato che, ufficialmente, aprirà i propri battenti il prossimo 2 gennaio, l'obiettivo del Torino è quello di rinforzare proprio il centrocampo e per questo motivo la trattativa per Fofana è tornata ad aprirsi. Chissà se stavolta il presidente Urbano Cairo riuscirà anche chiuderla.