Torino, forfait all'ultimo per Milinkovic-Savic: problema muscolare per il portiere

40 minuti fa



Ultima di campionato per il Torino, che affronta l'Atalanta fresca vincitrice dell'Europa League: la squadra di Ivan Juric va a caccia del nono posto, che potrebbe significare accesso alla prossima Conference League qualora la Fiorentina trionfi proprio nella finale di Conference 2023/24 che disputerà mercoledì ad Atene contro l'Olympiacos. I granata devo però far fronte a un'assenza dell'ultimo momento, quella di Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo non è disponibile a causa di un problema muscolare.