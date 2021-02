Ai microfoni di TMW Radio il tecnico Giuseppe Papadopulo ha parlato della sua non esaltante esperienza sulla panchina del Torino lanciando una frecciatina al presidente Urbano Cairo.



"Rimasi lì nove giorni. Nemmeno avevo memorizzato i nomi dei giocatori che fui già esonerato, ma quella è una storia molto lunga... Secondo me ho subito una vendetta da parte di Cairo, perché due anni prima allenando il Bologna andai a decretare la retrocessione del Torino. Non fui nemmeno chiamato dal presidente ma dal direttore sportivo Petrachi. Appena firmato mi pentii amaramente rendendomi conto di aver commesso un grosso errore, non dovevo cadere in quel tranello..."