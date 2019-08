L'inizio del nuovo campionato si avvicina sempre di più e il Torino sta ancora cercando un terzino che possa alternarsi a Cristian Ansaldi sulla fascia sinistra. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione dai dirigenti granata c'è Federico Dimarco, ma la trattativa per l'esterno di proprietà dell'Inter si è ora frenata.



Questo perché la priorità per la società granata è rappresentata da Mohamed Fares della Spal. Se la trattativa con la società di Ferrara non dovesse sbloccarsi, allora il Torino tornerà a puntare su Dimarco.