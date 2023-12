A margine della presentazione del Giro Women, il presidente del, è tornato a lamentarsi dei torti arbitrali subiti dalla squadra granata: "Si è visto purtroppo anche a... Io poi non ho voluto più fare dichiarazioni, perché mi sembrava di lamentarmi troppo, però il fatto che anche questo arbitro, oltre ad altri prima di lui, venga fermato dopo errori veramente macroscopici in una partita giocata dal Toro mi spiace molto. Perché vuol dire che noi stiamo subendo torti esagerati. Sono tanti i punti che si perdono: il gol annullato a Monza e il rigore non dato, il rigore non dato col Frosinone che alla fine ci ha fatto uscire dalla Coppa Italia. Adesso un’espulsione non data che era evidente e altre cose ancora, quest’anno e gli anni precedenti... Veramente è una cosa molto pesante da sopportare. Io sono incredulo, non posso pensare che abbiamo fatto quindici partite di campionato e abbiamo già, mi pare, tre o quattro arbitri fermati dopo gare del Torino. Più di così..."Poi su: "Zapata sì, sta facendo bene, ha fatto benissimo contro l’Atalanta, ha disputato altre buonissime partite, sta crescendo. È un giocatore che ha una forza fisica incredibile ma anche molta qualità, con un senso del gol notevolissimo. Apre spazi a Sanabria, Vlasic e a tanti che si buttano dentro cercando di arrivare al gol. Sono contento, direi che è un bellissimo acquisto. Ma a parte il singolo, tutta la squadra sta facendo buone cose, sta crescendo bene, stiamo giocando buonissime partite. Penso che possiamo fare un buon campionato, dobbiamo crederci, crederci molto. Perché molte volte per ottenere qualche cosa devi fortissimamente volerlo. E questa è una cosa molto importante per fare quel passo avanti in più che serve poi a ottenere i risultati".Infine sugli obiettivi del: "Siamo a un terzo del campionato e per ora in pochi punti ci sono otto squadre: direi che è tutto alla portata. È un campionato molto competitivo, non ci sono partite facili. Per noi è molto importante crederci fortissimamente, giocare tutte le partite come è stato fatto con l’Atalanta o in altri casi. E poi a fine campionato vedremo".