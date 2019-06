Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse per rinforzare il proprio centrocampo c'è Roberto Gagliardini. Non è certo un mistero che il mediano piaccia alla società granata, che lo aveva già cercato nella scorsa sessione invernale di calciomercato, ma la trattativa si era presto arenata.



A distanza di alcuni le mesi la strada che porta a Gagliardini è rimasta in salita: l'Inter, infatti, non sembra intenzionata a cedere il giocatore. Il Torino spera ancora che la trattativa possa decollare ma è molto difficile che il centrocampista possa trasferirsi alla corte di Walter Mazzarri.