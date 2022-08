Luca Gemello non lascerà il Torino in questa sessione di mercato. Il giovane estremo difensore ex Primavera resterà alla corte di Ivan Juric come terzo portiere alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic e di Etrit Berisha.



A inizio estate si era valutata l'ipotesi di cedere in prestito il portiere in modo che potesse giocare con maggiore continuità ma alla fine la società granata ha deciso di tenerlo.