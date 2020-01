Torino-Genoa 6-4 d.c.r (tempi regolamentari 1-1)



Sequenza rigori: Belotti gol (T), Destro gol (G), Millico go (T), Favilli gol (G), Rincon gol (T), Cassata gol (G), Aina gol (T), Radovanovic parato (G), Berenguer gol (T)



Marcatori: 14’ p.t. Favilli (G), 23’ p.t. De Silvestri (T)



Assist: 14’ p.t. Cassata (G), 23’ p.t. Berenguer (T)



Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Djidji, Bonifazi; De Silvestri (37’ s.t. Aina), Meité, Lukic, Laxalt; Berenguer; Zaza (1’ pts Millico), Belotti. All. Mazzarri.



Genoa (3-4-2-1): Radu; Goldaniga, Romero, Zapata (8’ s.t. El Yamiq); Ghiglione, Behrami (20’ s.t. Radovanovic), Schone, Barreca; Agudelo (26’ s.t. Destro), Cassata; Favilli. All. Nicola.



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 28’ p.t. Meité (T), 28’ p.t. Romero (G), 17’ s.t. El Yamiq (G), 2’ s.t.s. Radovanovic (G), 8’ s.t.s Nicola (G)



Espulsi: 16’ p.t.s Meité (T)