Il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, sta seguendo con molta attenzione, in vista della prossima stagione, il difensore del Genoa Davide Biraschi: è proprio il rossoblù, infatti, il giocatore scelto per sostituire Armando Izzo, che sembra prossimo alla cessione.



La trattativa tra le due società è però al momento bloccata. Il Torino, infatti, proverà a prendere Biraschi solamente dopo aver ceduto il centrale napoletano e, nelle ultime ore, si è registrato uno stop con l'Inter, che sta invece accelerando per Marash Kumbulla del Verona.



Il Torino andrà alla carica per Biraschi solamente se la trattativa per la cessione di Izzo all'Inter si sbloccherà.