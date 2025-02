Torino-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

conclude il sabato di Serie A. Alle 20.45 va in scena la sfida tra due squadre che occupano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo posto. I padroni di casa vogliono cercare di ottenere un altro risultato utile, dopo l'ottimo punto conquistato sul campo dell'Atalanta. Il Grifone, invece, vuole tornare al successo dopo la sconfitta subita per mezzo della Fiorentina.Partita: Torino-GenoaData: sabato 8 febbraio 2025Orario: 20.45Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K,Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. VanoliLeali; Sabelli, Otoa, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. VieiraVanoli dovrebbe affidarsi ancora una volta a Che Adams in attacco, supportato da Vlasic e Karamoh, quest'ultimo in vantaggio sul nuovo arrivato Elmas. A centrocampo fiducia al solito Ricci, con Casadei che insidia Tameze. Sponda Genoa, invece, confermato Pinamonti in attacco, con il neo acquisto Cornet che vuole subito spazio dal primo minuto e cercherà di convincere Vieira a schierarlo al posto di Miretti.

La sfida tra Torino e Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.Torino-Genoa sarà trasmessa in diretta tv anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K.Torino-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app o da browser. Gli utenti Sky potranno usufruire anche del servizio Sky Go sui vari dispositivi mobili come smartphone e tablet nonché su pc e notebook.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.La telecronaca di Torino-Genoa su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Alessandro Budel.