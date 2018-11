Torino-Genoa, Toro contro Grifone. Ovvero le due società più vincenti d'Italia, escludendo le tre storiche big a strisce, l'una contro l'altra.



Due club con tanti punti in comune, a cominciare da un passato fatto di gloria e dolori e da un presente che da troppo tempo le vede affrontare stagioni al limite dell'anonimato.



A ribadire l'eterna sospensione di granata e rossoblù tra l'oggi e lo ieri ci penserà anche la sfida in programma domenica pomeriggio nel capoluogo piemontese. Tra i protagonisti dell'incrocio del 14° turno ci saranno infatti tanti giocatori con alle spalle un trascorso tra le fila dell'avversario di giornata.

Un discorso che in realtà riguarda esclusivamente molti degli attuali tesserati del Torino. Sono ben cinque infatti i granata che fino a non troppo tempo fa vestivano il rossoblù genovese: Armando Izzo, Cristian Ansaldi, Emiliano Moretti, Tomas Rincon e Iago Falque.



Per tutti loro una gara speciale all'interno di una gara che speciale lo è già di suo.