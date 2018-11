La gara tra Torino e Genoa, in programma domenica pomeriggio nel capoluogo piemontese, sarà contraddistinta da una singolare particolarità. Nessuno dei due club vedrà infatti sedersi in panchina il proprio allenatore.



Sulla sponda granata i medici non hanno ancora dato l'ok a Walter Mazzarri, caduto vittima nei giorni scorsi di un preoccupante malore che l'ha tenuto a riposo già nella gara di lunedì contro il Cagliari.



Sul fronte rossoblù la defezione di Ivan Juric è invece di natura disciplinare. Il tecnico croato è stato espulso nel finale del derby con la Sampdoria, ricevendo un turno di squalifica dal giudice sportivo. In questo caso comunque qualche possibilità di vederlo a bordo campo e sistema ancora. Il Genoa ha Infatti presentato ieri ricorso contro la decisione, nella speranza che la sanzione comminata al proprio allenatore divenga esclusivamente pecuniaria.



Qualora ciò non dovesse avvenire, Toro e cena si troverebbero entrambe a dover affidare la propria panchina ai rispettivi secondi allenatori: Frustalupi da una parte e Murgita dall'altra.