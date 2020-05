Dopo quella per Giacomo Bonaventura, un'altra trattativa del Torino si è complicata: parliamo dall'affare Davide Biraschi. Il difensore del Genoa è finito nel mirino della società granata, che nella prossima sessione di mercato perderà con ogni probabilità sia Armando Izzo che Nicolas Nkoulou ed è per questo motivo alla ricerca di nuovi difensori centrali.



La trattativa è ancora alla fase embrionale ma dal Genoa hanno già fatto sapere al presidente Urbano Cairo di non essere interessati a cedere Biraschi. Il Torino non sembra però intenzionato a voler mollare la presa.