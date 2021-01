Le possibilità chepossa vestire la maglia delsono sempre di meno. La trattativa non ha infatti fatto passi avanti, questo perché la società granata non è intenzionato ad acquistare il centrocampista a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto, come richiesto dalL'offerta del Torino è per un semplice prestito con diritto di riscatto: una formula che non ha convinto il club ligure che ha rimandato al mittente la proposta.Il direttore tecnico granata,, ha già iniziato a imbastire trattative per altri possibili rinforzi a centrocampo.Uno tira l'altro. Dopo aver preso l'attaccantedal Betis, il Torino cerca un centrocampista sul mercato. Restano in agenda i nomi di(sul quale si attende un segnale del Parma) e di(vale lo stesso discorso per il Genoa). Da ieri sera la società granata si è lanciata in pressing su Rolando. Dopo il primo incontro di due giorni fa con i suoi agenti, ieri sera a Milano è andato in scena un nuovo appuntamento con l’entourage del centrocampista oggi in prestito biennale all’Udinese dalla Juventus: operazione strutturata su un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto finale.In uscita si raffredda la pista-Crotone: situazione in evoluzione. In questi ultimi giorni di mercato potrebbero salutare anche. Edera apre alla Cremonese e ha una richiesta pure dal Portogallo.piace sempre al Parma, ma occhio a un interesse dalla Premier: intermediari in azione.è a un passo dal Las Palmas, il centrocampistasi trasferisce alla Viterbese in prestito con diritto di riscatto.