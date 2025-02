Getty Images

Milinkovic-Savic 6: non può nulla sul gol di PinamontiWalukiewicz 6: dialoga bene con Lazaro, gara sufficienteCoco 5: erroraccio clamoroso in fase di costruzione che porta al gol del GenoaMaripan 6,5: fa valere il fisico ed è sempre attento con le sue letture difensiveSosa 6: non commette grandi errori in fase difensiva (dal 71’ Biraghi 6: mette un paio di cross pericolosi, niente di più)Ricci 6,5: il capitano c’è sempre. Mantiene l’ordine a centrocampo e detta i ritmi ai suoiTameze 6: gioca una mezz’ora sufficiente, poi si fa male (dal 30’ Gineitis 6: entra a freddo, ma è concentrato e fa il suo)

Lazaro 6: suo il cross che propizia l’autogol di Thorsby (dal 71’ Pedersen 5,5: non entra bene)Vlasic 6,5: vivace fin dai primi minuti, è tra i migliori del Toro (dall’84’ Sanabria sv)Karamoh 6: perde l’attimo nei momenti decisivi, ma è tra i più intraprendenti (dal 71’ Casadei 6: ha l’occasione per firmare il vantaggio granata, non la sfrutta a dovere)Adams 5,5: non una delle sue migliori partite, è spesso imprecisoAll.: Vanoli 6: il suo Toro parte bene e fa la partita. Nella ripresa, però, soffre un po’ il cambio d’atteggiamento del Genoa e si fa sorprendere in più occasioni

Leali 6: non può nulla sul colpo di testa fortuito di ThorsbySabelli 5,5: non è sicuramente nella sua miglior serata, rischia il rigore nel finaleMatturro 6: va un po’ in difficoltà nel primo tempo, ma poi si riprende e difende con ordineVasquez 6: disputa una gara di sostanza, con chiusure importantiMartin 6: cresce nel secondo tempoThorsby 5,5: non è fortunato in occasione dell’autogolBadelj 5,5: prestazione sottotono e si fa ancora male (dal 61’ Masini 6: buoni segnali dal suo ingresso in campo)Frendrup 6: non brilla, ma si porta a casa la sufficienza senza grossi problemi

Vitinha 5,5: viene servito poco dai compagni (dal 51’ Zanoli 6: in alcune occasioni può rischiare un po' di più la giocata, ma si limita a fare il compitino)Pinamonti 6,5: alla prima vera occasione del Genoa punisce Milinkovic-Savic: letale (dal 78' Ekuban: sv)Miretti 5: prestazione appannata, gioca pochi palloni e non è preciso (dal 51’ Messias 6,5: entra e suona la carica. Suo l’assist per Pinamonti)All.: Vieira 6: l’approccio iniziale è sicuramente troppo rinunciatario, ma nella ripresa l’atteggiamento dei suoi è ben diverso