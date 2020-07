Torino-Genoa è uno dei due posticipi che chiudono la 33esima giornata di Serie A. Un vero e proprio scontro salvezza, con la formazione di Moreno Longo che vuole lasciarsi alle spalle il ko di San Siro con l'Inter e collezionare quei 3 punti che ipotecherebbero la permanenza nel massimo campionato; occasione ghiotta anche per i rossoblù che, dopo la sconfitta del Lecce contro la Fiorentina, hanno la possibilità di aumentare il loro vantaggio nei confronti dei salentini in vista del confronto diretto di domenica.



Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta:



Sono 95 i precedenti tra Torino e Genoa in Serie A: per i granata 37 successi, 28 pareggi e 30 sconfitte. Il Torino ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Genoa; solo tra 1977 e 1982 i granata sono arrivati a cinque successi di fila contro i liguri.

Il Torino è imbattuto in tutte le ultime sette partite casalinghe di Serie A contro il Genoa, grazie a quattro vittorie e tre pareggi. Torino e Genoa si sono affrontate 47 volte in casa dei granata, con un bilancio di 27 vittorie casalinghe, 14 pareggi e 6 successi esterni.



Il Torino ha vinto due delle ultime tre gare interne di Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 partite casalinghe (3N, 5P). Il Genoa, vittorioso nell’ultimo match contro la SPAL, ha alternato un risultato positivo (pareggio o vittoria) a una sconfitta nelle nove gare più recenti di campionato.

Il Torino non segna su punizione diretta in Serie A dal maggio 2017 (Ljajic proprio contro il Genoa): tra le squadre di questo campionato solo l’Udinese (febbraio 2016, Ali Adnan proprio contro il Genoa) aspetta il gol da più tempo su punizione diretta.



La prima doppietta casalinga dell’attaccante del Torino Simone Zaza è arrivata proprio contro il Genoa, nel maggio 2015 al MAPEI Stadium con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista del Torino, Tomás Rincón, ha disputato 78 gare e realizzato 3 gol in Serie A con la maglia del Genoa.

Il fantasista del Genoa Iago Falque ha giocato 102 gare e segnato 30 gol in Serie A con la maglia del Torino.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO – Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.



GENOA – Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Barreca; Iago; Sanabria, Pinamonti.​





