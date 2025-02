GETTY

è la sfida che chiude il sabato di Serie A. Dopo l'ottimo pareggio conquistato sul campo dell'Atalanta, i granata vogliono tornare alla vittoria in casa, per cercare il sorpasso in classifica sull'Udinese. Dall'altra parte, invece, arriva il Grifone, in cerca del colpaccio dopo la sconfitta incassata per mezzo della Fiorentina. Calcio d'inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

: Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Vitinha, Pinamonti, Miretti. All. Vieira