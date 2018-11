Sono tanti i calciatori del Torino che in passato hanno vestito la maglia del Genoa e, nella partita di domenica proprio tra granata e rossoblù, molti di loro scenderanno in campo dal primo minuto.



Nella difesa a tre del Torino ci sarà Armando Izzo, trasferitosi dal club ligure a quello piemontese nell'ultima sessione di mercato. A centrocampo troveranno spazio Tomas Rincon e, sulla fascia sinistra, Cristian Ansaldi. In attacco invece, al fianco dell'insostituibile Andrea Belotti, giocherà come di consueto Iago Falque. L'unico ex Genoa che non sarà titolare è Emiliano Moretti.