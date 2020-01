Con il passare dei giorni Vittorio Parigini è sempre più vicino al Genoa: i dirigenti rossoblù hanno in programma nella giornata di domani un appuntamento con quelli del Torino per definire l'acquisto dell'attaccante che, da inizio stagione, è ai margini della squadra di Walter Mazzarri.



Parigini è in scadenza di contratto ma il Torino è disponibile a liberare il giocatore già in questa sessione di mercato: domani potrebbe essere la giornata decisiva per l'accordo tra i due club.