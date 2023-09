Torino-Genoa è un match valido per la 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio domenica 3 settembre alle 18.30, la gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. Un punto nelle prime due giornate per i granata, mentre i rossoblù hanno battuto la Lazio nella scorsa giornata.



LE ULTIME - Senza l'infortunato Sanabria, Juric affida l'attacco a Pellegri e alle sue spalle, oltre a Vlasic, Tameze insidia Radonjic. Ballottaggio serrato a destra tra Lazaro e Bellanova. Pochi dubbi per Gilardino, che punta sulla verve di Retegui davanti.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri.



GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.