La gara in programma domani nel capoluogo piemontese tradelle due formazioni.Quella tra granata e rossoblù è anche la sfida fra due club dal passato gloriosissimo e dal presente complicato, con grandi rapporti soprattutto sul fronte mercato.. Al Toro troviamo Ujkani, Izzo, Ansaldi e Rincon; al Grifone Marchetti, Ichazo, Barreca e Iago Falque. Un quadro che si allarga se si prendono in considerazione anche il tecnico dei liguri Davide Nicola e il team manager piemontese Emiliano Moretti, entrambi con un trascorso da giocatori nelle fila degli avversari di giornata.Ma la lunga lista degli ex potrebbe presto essere aggiornata. Da tempo la società diIn particolare si seguono con attenzione le situazioni diedpossibili innesti del Toro che verrà. Occhio poi anche alla situazione dell'altro Andrea d'attacco, che in caso di addio al Grifone potrebbe accasarsi proprio al Filadelfia. Qui il centravanti pisano potrebbe ritrovarsi ad essere allenato sempre daSull'altro fronte, tornato a Pegli a gennaio in prestito proprio dal Torino. Tra luci ed ombre lo spagnolo sta lentamente provando a riprendere quella forma persa negli ultimi mesi trascorsi in Piemonte. Anche da lui dipende la salvezza dei rossoblù e non è escluso che se il traguardo dovesse essere raggiunto proprio grazie al suo contributo Enrico Preziosi non decida di ricompensarlo riscattandone definitivamente il cartellino.